13 ноября, 12:50
Военная операция на Украине

Разведчика ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел людей в Мариуполе

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Ярослав Ивасев признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского разведчика Ярослава Ивасева за расстрел прохожих в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего разведчика-наводчика 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ярослава Ивасева. Он признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ивасева к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как пояснили в пресс-службе СК РФ, следствием и судом установлено, что с 20 марта по 12 апреля 2022 года военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, в том числе Ивасев, будучи вооруженными автоматическим оружием, снаряженным боевыми патронами, были направлены для несения службы на боевую позицию в здании банка в Мариуполе. В один из дней Ивасев, находясь на позиции, обнаружил невооруженного и не участвующего в вооруженном конфликте мужчину, который передвигался возле дома №138 по Никопольскому проспекту. Ивасев, предполагая, что гражданин поддерживает специальную военную операцию, занимает пророссийские позиции, не менее двух раз прицельно выстрелил в него. Мужчина погиб на месте. Спустя не менее пяти минут Ивасев обнаружил еще одного мирного гражданина, которого также застрелил. Ивасев признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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