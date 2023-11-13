Администрация США работает с Конгрессом над разработкой механизма оказания помощи Киеву

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что национальным интересам его страны будет нанесен серьезный ущерб, если не получится утвердить крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов активно работает с Конгрессом США над разработкой механизма оказания дальнейшей помощи Украине. Об этом на регулярном брифинге заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Отвечая на вопрос о направленном законодателям запросе президента США Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования Украине, он подчеркнул: "Я по-прежнему уверен в том, что, несмотря на извилистый путь, пройденный с момента, как мы начали работать над обеспечением дополнительного финансирования Украины, в обеих палатах [Конгресса] есть [поддерживающее этот запрос] сильное двухпартийное большинство, в конечном итоге мы добьемся этого. Как именно, с помощью какого механизма и в каком объеме - это вопрос, который я передам на рассмотрение экспертам по законодательству, но скажу лишь, что мы продолжаем активно двигаться в этом направлении".

По мнению Салливана, "национальным интересам США будет нанесен серьезный ущерб", если не получится утвердить предложенные Байденом крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что "ежедневно общается по телефону с законодателями - демократами и с республиканцами - с целью донести до них это". "Мы подробно изложили все, что нам было нужно, в том числе и по Украине. И мы по-прежнему в этом нуждаемся, и нам это нужно как можно скорее. Мы активно работаем и с Палатой представителей, и с Сенатом, и с республиканцами, и с демократами, чтобы получить голоса для этого финансирования", - указал советник президента.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на эти цели порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Целый ряд республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.