В МО заявили, что 3,9 тыс. военнослужащих войск РХБЗ получили награды за время СВО

Среди них 310 кавалеров ордена Мужества, четыре из которых удостоены этой награды дважды, отметили в ведомстве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. 3,9 тыс военнослужащих войск радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) получили государственные и ведомственные награды за время проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ по случаю Дня войск РХБЗ.

"[Почти] за два года участия в СВО соединений и воинских частей войск РХБ защиты две бригады получили почетное наименование "гвардейская", четыре офицера удостоены высшего звания "Герой Российской Федерации", государственными и ведомственными наградами награждены 3,9 тыс. военнослужащих, среди них 310 кавалеров ордена Мужества, четыре из которых удостоены этой высокой награды дважды", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы (ВС) России 13 ноября отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты. Он был утвержден указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. История российских войск РХБЗ берет начало с 13 ноября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета РСФСР была создана химическая служба Красной армии и организовано формирование первых органов и подразделений противохимической защиты. Таким образом, в текущем году отмечается 105-летие войск РХБЗ.

Современные войска РХБЗ - специальные войска в составе ВС РФ. В их задачи входят проведение дозиметрического и химического контроля, обеззараживание местности, обучение личного состава иных родов войск и гражданских лиц поведению в аварийных ситуациях, дымовая маскировка войск и объектов, а также нанесение потерь противнику с использованием огнеметно-зажигательных средств и др. Это войска двойного назначения, способные решать задачи как в военное, так и в мирное время при ликвидации последствий аварий и катастроф.

За последние годы в войска РХБЗ поступили различные современные образцы вооружения и средств РХБ защиты. В их числе машины радиационной, химической и биологической разведки, машины аэрозольного противодействия, тяжелые огнеметные системы, модернизированные реактивные пехотные огнеметы, а также современная боевая экипировка.

В Минобороны отметили, что сейчас на вооружении войск РХБЗ состоят тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" с увеличенной дальностью стрельбы и площадью поражения, не имеющие аналогов в мире.

"Благодаря умелым навыкам и решительным действиям огнеметных подразделений и расчетов тяжелых огнеметных систем войска РХБ защиты обеспечивают выполнение задач мотострелковыми подразделениями, уничтожая противника на наиболее важных участках линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, а военнослужащие подразделений РХБ разведки несут боевое дежурство на Запорожской АЭС, обеспечивая радиационную безопасность войск и местного населения. Подразделения ремонта вооружения и средств РХБ защиты оперативно восстанавливают вышедшую из строя вооружение и военную технику", - добавили в военном ведомстве.