13 ноября, 13:24
Военная операция на Украине

В ЛНР житель Кременной получил ранения в результате обстрела ВСУ

По информации главы Кременского района Вячеслава Третьякова, под обстрел попали жилые дома и больница

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Житель Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР) на минувших выходных получил ранения в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Ударами противника повреждены местная больница, жилые дома и газопроводы, сообщил в Telegram-канале глава Кременского района Вячеслав Третьяков.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Прошедшие выходные выдались в городе Кременная горячими. Военнослужащие Украины практически круглосуточно наносили удары по городу. Обстрелу подверглись жилые районы и районная больница, были повреждены линии газоснабжения, получил ранения один мирный житель. Его немедленно доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь", - сказал Третьяков на видео, размещенном в его Telegram-канале.

Третьяков отметил, что сейчас раненому жителю Кременной ничего не угрожает. При этом коммунальные службы района оперативно ликвидировали последствия обстрелов украинских войск. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеЛНР
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