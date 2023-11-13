На западе Украины водителя автобуса детской сборной силой забрали в военкомат

В военкомате у него отобрали телефон, он не мог связаться с близкими и тренерами команды

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники военкомата силой забрали водителя автобуса, который привез в Ужгород Закарпатской области детскую сборную из Винницкой области на соревнования по тхэквондо. Об этом сообщило издание "Вести" со ссылкой на местных журналистов.

По их данным, водитель и команда остановились в хостеле. Однако ночью сотрудники военкомата и полицейские задержали мужчину, несмотря на то, что второго водителя для детской сборной не было. Отмечается, что в военкомате у водителя отобрали телефон, он не мог связаться с близкими и тренерами команды. Ночью была организована военно-врачебная комиссия, по итогам которой водителю вручили военный билет и отправили в учебный центр в Чернигове. Чтобы вернуть детей домой, перевозчик вынужден был направить нового водителя.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия.