На Украине сообщили о гибели "лучшего танкиста" ВСУ в зоне СВО

Максиму Гацанюку было 38 лет

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Гацанюк, которого местные СМИ называли "лучшим танкистом" украинской армии, был уничтожен в ходе СВО. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице горсовета города Погребище Винницкой области в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что 38-летний Гацанюк погиб в Запорожской области в результате ранения.

"Лучший танкист ВСУ" регулярно давал СМИ комментарии, направленные на повышение боевого духа украинской армии, в частности неоднократно предрекал "скорую победу Украины".