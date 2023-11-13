13 ноября, 08:25
Военная операция на Украине

На Украине сообщили о гибели "лучшего танкиста" ВСУ в зоне СВО

Максиму Гацанюку было 38 лет

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Гацанюк, которого местные СМИ называли "лучшим танкистом" украинской армии, был уничтожен в ходе СВО. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице горсовета города Погребище Винницкой области в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Отмечается, что 38-летний Гацанюк погиб в Запорожской области в результате ранения.

"Лучший танкист ВСУ" регулярно давал СМИ комментарии, направленные на повышение боевого духа украинской армии, в частности неоднократно предрекал "скорую победу Украины". 

Теги:
УкраинаВоенная операция на УкраинеЗапорожская область
© Информационное агентство ТАСС
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