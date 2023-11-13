13 ноября, 13:59
Военная операция на Украине

Илья Яшин ожидает этапирования в Смоленскую область

Экс-депутата приговорили к 8,5 года за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ в ходе СВО на Украине

ТАСС, 13 ноября. Бывший муниципальный депутат Илья Яшин (признан иноагентом), приговоренный к 8,5 года за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине, ожидает в конце недели этапирования в колонию общего режима в Сафонове Смоленской области из СИЗО-1 Смоленска, куда он был направлен из Москвы. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Михаил Бирюков.

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"Ожидается, что до конца недели он [Илья Яшин] будет этапирован уже в Сафоново", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о направлении в колонию после этапирования в Смоленск.

10 ноября бывший депутат был этапирован в СИЗО Смоленска из Москвы. Яшин признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти). Поводом для возбуждения уголовного дела стало распространение Яшиным 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале информации о событиях в Буче, которые сотрудники Центра "Э" и следственные органы сочли недостоверной. Вину он не признает и утверждает, что в ролике содержится лишь его субъективное мнение на злободневную тему.

В Сафонове находится мужская исправительная колония общего режима (ИК-3 Сафоново), лимит наполнения - 1 509 мест, участок колонии-поселения рассчитан на 52 места. 

Теги:
РоссияСмоленская областьВоенная операция на Украине
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