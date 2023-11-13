13 ноября, 18:44
Военная операция на Украине

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погибла женщина

Еще трое пострадали

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Женщина погибла, еще три ранены во время обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

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"Город Донецк (Куйбышевский район): на улице Умова, 38, погибла женщина 1950 года рождения. Еще три женщины 1951, 1953 и 1960 годов рождения получили ранения различной степени тяжести", - сообщается в Telegram-канале представительства региона в СЦКК.

Мэр города Алексей Кулемзин ранее также сообщал о ранении мужчины 1987 года рождения в результате обстрела Кировского района. По его словам, территория Донецка девять раз за день подверглась обстрелам со стороны ВСУ. "В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 29 снарядов калибра 155 мм", - написал он в своем Telegram-канале. 

Теги:
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