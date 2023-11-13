13 ноября, 20:02

Госдеп исключил обсуждение урегулирования конфликта на Украине на саммите АТЭС

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер отметил, что Вашингтон планирует обсудить с партнерами варианты дальнейшей поддержки Киева

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Урегулирование украинского конфликта не будет предметом обсуждений на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом на регулярном брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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"Украина не обсуждается без ее присутствия. Если вы имеете в виду окончательное урегулирование конфликта, мы четко дали понять, что мы никогда не будем принимать никаких решений и не имеем права принимать никаких решений без Украины", - сказал Миллер, отвечая на вопрос о том, будет ли украинская тематика затронута на встречах представителей России и США. Он добавил, что, тем не менее, США будут обсуждать с партнерами варианты дальнейшей поддержки Украины.

Миллер также ушел от ответа на вопрос о том, были ли приглашены на саммит АТЭС украинские представители. "Я просто не осведомлен об этом. Я просто не знаю", - сказал он. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияСаммит АТЭСВоенная операция на Украине
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