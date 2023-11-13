На Украине вновь прошли демонстрации за демобилизацию военных ВСУ

По данным издания "Страна", участники акций требовали принять закон, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами, а также вернуть домой тех, кто уже отслужил этот срок

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Демонстрации в поддержку демобилизации или хотя бы ротации тех, кто был призван в Вооруженные силы Украины (ВСУ), вновь прошли в воскресенье в нескольких городах страны. Об этом сообщает украинское издание "Страна", по данным которого в митингах приняли участие родственники мобилизованных украинцев, преимущественно женщины и дети.

Мероприятия прошли в Житомире, Кривом Роге, Львове, Одессе, Хмельницком. Их участники требовали принять закон, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами, а также вернуть домой тех, кто уже отслужил этот срок. В митингах в разных городах приняли участие по несколько десятков человек, которые держали в руках плакаты с требованием демобилизации тех, кто с начала боевых действий находится на передовой.

Демонстрации с аналогичными требованиями прошли в Киеве и других городах Украины в конце октября.

Действующий закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" не определяет срок службы для мобилизованных во время военного положения, поэтому протестующие требуют, чтобы власти решили эту проблему как можно скорее.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского ранее разместили петицию с предложением о том, чтобы установить украинцам, находящимся в войсках на передовой, ограничение на срок службы в 18 месяцев. Эта петиция набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения главой государства. В парламент Украины также внесли законопроект, который устанавливает аналогичные сроки демобилизации, однако он пока не рассмотрен.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как мобилизуют людей, непригодных к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Кроме того, в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора.