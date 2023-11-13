13 ноября, 20:16,
обновлено 13 ноября, 20:52
Военная операция на Украине

Белый дом: данные США свидетельствуют о том, что КНР не поставляет РФ оружие для СВО

Глава американского Минфина Джанет Йеллен ранее утверждала, что Соединенные Штаты предупредили Китай о возможности применения против него дальнейших односторонних санкций в случае оказания России помощи в связи с проведением спецоперации на Украине

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Информация, имеющаяся в распоряжении администрации Соединенных Штатов, свидетельствует о том, что Китай не поставляет России вооружения для применения в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на регулярном брифинге.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 13 ноября 2023 года

"По нашим последним данным, Китай не поставляет вооружения России [для применения] в ходе войны на Украине", - сказал он.

10 ноября министр финансов Джанет Йеллен утверждала, что Соединенные Штаты предупредили Китай о возможности применения против него дальнейших односторонних санкций в случае оказания России помощи в связи с проведением СВО на Украине. По ее версии, "некоторые китайские частные компании могут содействовать поставке в Россию" оборудования для применения в ходе спецоперации. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияКитайСалливан, ДжейкВоенная операция на Украине
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