13 ноября, 16:22
Палестино-израильский конфликт

Оператор Al Jazeera получил ранения при израильском обстреле юга Ливана

Повреждена также машина с передающей антенной, передает телеканал

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Израильские войска открыли огонь по окрестностям населенного пунктов Ярун на юге Ливана в момент, когда там находилось несколько съемочных групп местных и арабских телеканалов.

Как сообщила телестанция Al Jazeera, легкое ранение получил ее оператор Иссам Маваси, повреждена также машина с передающей антенной. Из других репортеров никто не пострадал.

Съемочные группы прибыли в Ярун, чтобы зафиксировать разрушенные израильской артиллерией дома. 12 ноября по этому поселку и его окрестностям было выпущено 200 снарядов. Получили ранения трое мирных жителей.

19 октября в районе Теллет-эль-Абад из-за сильного обстрела оказались блокированными в одном из домов 9 человек, в том числе пять журналистов. Чтобы их спасти, командование ливанской армии обратилось к миротворцам ООН, которые помогли вывезти людей из-под огня.

13 октября в Альма-эш-Шааб израильский беспилотник атаковал машину с журналистами, где находились фотокорреспонденты ряда информационных агентств. В результате погиб ливанский фотограф Иссам Абдалла, работающий на агентство Reuters, еще двое репортеров получили ранения. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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