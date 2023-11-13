Армия Израиля считает, что оргструктура ХАМАС на севере сектора Газа распалась

Нескольким батальонам палестинской группировки нанесли значительный ущерб в плане их оперативной боеспособности, сообщили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные отряды сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС утратили признаки организованной структуры на севере сектора Газа. Такую оценку представила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"На данный момент Армия обороны Израиля сосредоточила боевые действия своих сухопутных войск на севере сектора Газа. В рамках этого сухопутные подразделения Армии обороны Израиля ведут бои в районах расположения нескольких батальонов террористической организации [ХАМАС]. Батальонам нанесен значительный ущерб в плане их оперативной боеспособности, и фактически военные структуры ХАМАС в северной части сектора Газа перестали функционировать как организованные структуры", - говорится в сообщении.

По данным израильских военных, до начала боевых действий вооруженные подразделения сторонников ХАМАС в секторе Газа насчитывали 30 тыс. человек личного состава, они были распределены по пяти региональным бригадам, 24 батальонам и примерно 130 ротам. Они обладали боевыми навыками в области инженерного дела, противотанковой борьбы, снайперской стрельбы, располагали подразделениями противокорабельной и противовоздушной обороны. "К настоящему моменту террористическая организация ХАМАС понесла значительный урон в своей системе командования, на уровне младшего командного состава, средств ведения боя и средств разведки", - полагают в израильской армии.