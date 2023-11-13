Гутерриш считает, что ХАМАС не должно участвовать в управлении Газой

Это будет делать Палестинская национальная администрация, заявил генсек ООН

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что ХАМАС не должно участвовать в управлении сектором Газа после завершения конфликта, это будет делать Палестинская национальная администрация (ПНА). Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Правильно, это его [Гутерриша] позиция", - сказал Дюжаррик, комментируя вопрос, считает ли Гутерриш, что управление анклавом должно осуществляться "без ХАМАС" и означает только активизацию ПНА.

Ранее генсек в интервью телеканалу CNN заявил, что палестинская администрация должна взять на себя управление Газой, а Израиль - начать переговоры о двухгосударственном решении.

Газета The New York Times писала, что ПНА, которая управляет территориями на Западном берегу реки Иордан, готова взять на себя контроль над сектором Газа при условии, что США будут содействовать реализации концепции сосуществования двух государств - Израиля и Палестины. По словам высокопоставленного палестинского чиновника Хусейна аш-Шейха, ПНА добивается обязательств со стороны администрации США, включая всеобъемлющее политическое решение, затрагивающее сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США допускают, что управление сектором Газа будет временно осуществляться при участии нескольких государств на Ближнем Востоке и международных организаций.