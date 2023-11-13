В Британии пообещали сохранить курс в отношениях с КНР при новом главе МИД

Как заявил официальный представитель канцелярии главы правительства Риши Сунака, Лондон также будет придерживаться прежнего подхода к конфликту в секторе Газа

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Великобритания продолжит придерживаться прежнего курса в отношениях с Китаем и Израилем при новом главе МИД королевства Дэвиде Кэмероне. Об этом заявил официальный представитель канцелярии главы правительства Риши Сунака, комментируя назначение Кэмерона, который в 2010-2016 годах был премьер-министром Соединенного Королевства.

"Очевидно, что премьер-министр и министр иностранных дел придерживаются единого подхода к конфликту в секторе Газа", - заявил сотрудник премьерской канцелярии, слова которого приводит агентство Reuters. "Мы также будем оставаться последовательны в нашем подходе к отношениям с Китаем", - добавил он.

Покинув премьерскую должность, Кэмерон попытался создать британо-китайский инвестиционный фонд размером в $1 млрд. Отказаться от этой идеи ему пришлось в 2021 году на фоне охлаждения отношений между Лондоном и Пекином. И если во времена Кэмерона в британском правительстве делали заявления о золотом веке отношений с Китаем, то в 2022 году Сунак заявил, что этот золотой век кончился, и призвал отказаться от наивного подхода к КНР.

"Премьер-министр попросил меня занять эту должность в момент, когда наша страна сталкивается с крайне серьезными проблемами - конфликтами на Ближнем Востоке и Украине. Конечно же я надеюсь, что за шесть лет премьерства и 11 лет на посту главы Консервативной партии я получил некоторый опыт, знания и связи, чтобы помочь премьер-министру укрепить союзнические и партнерские отношения с нашими друзьями, обуздать наших врагов и гарантировать, что наша страна будет оставаться сильна", - заявил Кэмерон в интервью телеканалу Sky News.

В понедельник утром стало известно, что Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и назначил на ее место Джеймса Клеверли, ранее возглавлявшего Форин оффис. Должность руководителя МИД занял Кэмерон, который больше не является депутатом Палаты общин. Чтобы назначить Кэмерона на высокий пост, Сунаку пришлось представить его к пэрству, сделав членом Палаты лордов. Из-за своего необычного статуса Кэмерон не сможет регулярно отчитываться перед членами Палаты общин, отвечая на вопросы депутатов. Эта процедура будет проходить в Палате лордов.

Как отмечали британские СМИ, делая новые перестановки в кабмине, Сунак стремится собрать команду единомышленников в преддверии приближающихся парламентских выборов, которые должны состояться не позднее января 2025 года. Согласно проведенному в октябре опросу общественного мнения компании YouGov, за оппозиционную Лейбористскую партию готовы проголосовать 45% респондентов, в то время как за консерваторов - лишь 24%.