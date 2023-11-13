С почетной пенсии в Форин оффис, или Зачем Дэвид Кэмерон вернулся в большую политику

Илья Дмитрячев — о том, почему Риши Сунак вернул бывшего премьера в правительство, что это может означать для конфликта на Украине и отношений с Китаем, а также о том, спасет ли это консерваторов от поражения на выборах

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон © EPA-EFE/ ANDY RAIN

"Сенсационное политическое возвращение", "Возвращение, ставшее сюрпризом", "Шокирующее возвращение", "Возвращение Дэвида Кэмерона — что происходит?". Такими заголовками СМИ Соединенного Королевства отреагировали на назначение бывшего премьер-министра на пост главы британской дипломатии. Такое решение было принято в понедельник главой правительства Риши Сунаком, который этой и другими перестановками предпринял решительную попытку упрочить свое положение лидера правящей Консервативной партии.

То, что Сунак намерен перетасовать свою команду, обсуждалось на протяжении месяцев, однако контуры грядущих изменений не сильно проглядывались. И когда уже казалось, что в зиму британская политическая система так и вступит в неизменном виде — в прямом и переносном смысле, разразился кризис с главой МВД. Суэлла Браверман резко высказалась о пропалестинских демонстрантах, выходящих теперь на улицы Лондона как по расписанию каждую субботу, и раскритиковала главу Скотленд-Ярда за то, что тот разрешил провести подобную акцию в тот уик-энд, когда вся страна вспоминает жертв Первой мировой войны и вооруженных конфликтов. Скандал быстро набрал обороты и вылился в отставку Браверман. На ее место пришел глава МИД Джеймс Клеверли, а вот его кресло, к удивлению многих, занял Кэмерон.

Неожиданность во всех отношениях

Неожиданность заключается в том, что обычно бывшие премьер-министры не занимаются в Великобритании политикой. Борис Джонсон попытался, но был очень быстро и жестко отодвинут от главной политической сцены. Да так, что ему пришлось вообще уйти из парламента и вернуться к журналистике.

Вообще, за последние 60 лет нынешний случай — первый, когда экс-премьер занял пост в кабмине. В 1963–1964 годах (когда Кэмерон еще не родился) консерватор Александр Дуглас-Хьюм менее года был хозяином кабинета на Даунинг-стрит, чтобы потом в 1970–1974 годах руководить Форин оффисом из здания напротив.

Да и в целом, после казуса с референдумом 2016 года по выходу из состава ЕС Кэмерон не воспринимался как перспективный политический игрок. Уж очень неоднозначной была история, в которую он втянул страну, ради собственной политической выгоды пообещав провести референдум по Brexit. Позже, став заложником своего обещания, он таки организовал плебисцит, однако — и в этом вся горькая ирония — вел кампанию за то, чтобы остаться в ЕС. Результат известен: британцы с небольшим перевесом, но проголосовали за "развод" с Брюсселем, Великобритания долго, болезненно, мучительно выходила из Евросоюза, премьеры сменяли друг друга, а сам Кэмерон следил за этим уже со стороны и издалека. В отставку он подал на следующий же день после эпохального референдума.

Внешняя политика при Кэмероне

И вот он вернулся. Каким же будет внешняя политика Великобритании при 57-летнем Дэвиде Кэмероне? В заявлении, опубликованном сразу после назначения, новый глава Форин оффиса упомянул всего две болевые точки современности — Украину и Ближний Восток. "Перед нами стоит устрашающий набор международных вызовов, включая войну на Украине и кризис на Ближнем Востоке. Редко когда в прошлом этой страны было важнее стоять вместе с союзниками, укреплять наши партнерские отношения и добиваться, чтобы наш голос был услышан, чем в это время глубоких глобальных изменений", — написал бывший премьер-министр Соединенного Королевства.

Что касается Украины, то тут симпатии Кэмерона довольно очевидны. Сразу вспоминается, как еще в марте 2022 года политик разместил свое фото за рулем грузовика. Из подписи следовало, что Кэмерон едет в Польшу доставлять гуманитарный груз для беженцев с Украины.

В этой связи новый глава Форин оффиса должен продолжить линию своих предшественников по поддержке Киева. И изменение этой позиции возможно лишь в одном случае — если начнет колебаться линия партии. А этого пока не прослеживается. По крайней мере, публично.

Что же касается взглядов Кэмерона на ближневосточную проблематику, то стоит вспомнить, что в последние годы своего премьерства Кэмерон был известен ярко выраженной произраильской позицией. Как писала тогда израильская пресса, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и Дэвид Кэмерон построили прочные личные связи и разделяли многие взгляды друг друга на ситуацию в регионе.

Возможно ли потепление с Китаем?

Интересной выглядит позиция Кэмерона по поводу Китая, который он в своем начальном заявлении обошел молчанием. В 2015 году, еще будучи премьером, политик принимал в Великобритании с государственным визитом председателя КНР Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань. Общение с китайским лидером временами было довольно неформальным. Так, в завершающий день они даже сходили выпить пива в паб.

Покинув кабинет на Даунинг-стрит, Кэмерон попытался создать британо-китайский инвестиционный фонд размером в $1 млрд. Похоронить эту идею пришлось лишь в 2021 году на фоне охлаждения отношений между Лондоном и Пекином. И если во времена Кэмерона говорилось о золотом веке отношений с Китаем, то в прошлом году Сунак заявил, что этот самый золотой век закончен, призвав отказаться от наивного подхода к КНР.

И не стоит ожидать, что личностный фактор приведет к быстрому изменению отношений между странами. Однако предыдущий глава Форин оффиса Клеверли много говорил о необходимости сотрудничать с Китаем. А на саммите по искусственному интеллекту, который Великобритания провела в начале этого месяца, китайская делегация присутствовала и даже поставила свою подпись под совместной декларацией. Таким образом не исключено, что опыт и бэкграунд Кэмерона могут привести к определенному потеплению отношений с Китаем. Даже если и не завтра и не очень публично.

Наконец, с уверенностью можно сказать, что в ЕС назначение Кэмерона воспримут с воодушевлением. Хотя изменить ход запущенного им самим процесса ему, конечно, не по силам.

Спасение партии во главе угла

И все же представляется, что внешняя политика была не самым важным фактором в тот момент, когда Сунак пригласил Кэмерона вернуться на Даунинг-стрит и вновь пройти через знаменитую черную дверь в свою бывшую резиденцию.

Как написал обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс, "когда решение твоей проблемы — это Дэвид Кэмерон, ты понимаешь, что у тебя серьезные проблемы". Это издание, конечно, нельзя заподозрить в любви к консерваторам, но и сам шаг Сунака оказался довольно необычным и кажется вызванным в первую очередь внутрипартийными соображениями — вопросами выживания возглавляемой им политической партии.

После прихода к власти в октябре 2022 года Сунак в целом оставил неизменным кабинет своей предшественницы Лиз Трасс. Значительную ротацию кабинета произвести было сложно, ведь по традиции премьер-министр должен выбирать только среди однопартийцев, которые заседают в парламенте, а значит, выбор изначально ограничен. К слову, Кэмерона при назначении пришлось срочно сделать пожизненным пэром Палаты лордов, ведь парламент он покинул еще в 2016 году.

Со временем стало понятно, что у премьера не получается нагнать оппозиционную Лейбористскую партию. Примерно за год до выборов (они, вероятнее всего, состоятся в конце 2024 года) консерваторы отстают от лейбористов на 20 процентных пунктов. В такой ситуации Сунак и предпринял попытку вернуть свою партию на позиции центра. Он избавился от наиболее правых членов кабинета, прежде всего от Браверман, попытавшись привлечь на свою сторону большой опыт такого умеренного политика, как Кэмерон.

У этого решения, конечно, есть риски. Например, сложно продолжать говорить об изменениях в партии, о том, что она смотрит в будущее и привлекает молодежь, когда с почетной пенсии вызывается бывший премьер. Но и скамейка запасных, выражаясь спортивным языком, у Сунака уже почти закончилась.

Сработает ли этот план, станет известно довольно скоро, а все внимание будет приковано к обновленному кабинету министров и к лорду Кэмерону в первую очередь.