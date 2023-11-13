Байден заявил, что больницы в Газе должны быть защищены

Американский лидер отметил, что США рассчитывают на более аккуратные действия Израиля в палестинском анклаве

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на более аккуратные действия Израиля в секторе Газа во избежание жертв среди мирных палестинцев, исходят из того, что медицинские учреждения должны быть защищены. Об этом заявил журналистам в Белом доме президент США Джо Байден.

"Как вы знаете, я не тушевался выражать свою обеспокоенность по поводу происходящего. Мои надежда и ожидания заключаются в том, что будут менее навязчивые действия. И мы остаемся в контакте с израильтянами", - подчеркнул американский лидер, комментируя ситуацию вокруг медицинских учреждений в секторе Газа.

По словам Байдена, "предпринимаются усилия, чтобы внедрить эту паузу [в военных действиях Израиля в секторе Газа] с целью добиться освобождения заложников". "Эти переговоры ведутся. Взаимодействие идет и с катарцами. Так что я сохраняю некоторый оптимизм. Однако больницы [в секторе Газа] должны быть защищены", - отметил глава администрации США.