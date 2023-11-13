Госдеп утверждает, что ХАМАС использует больницы как командные пункты

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер отметил, что палестинское движение якобы отказалось от топлива, которое накануне ему предлагало руководство еврейского государства

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС использует больницы в качестве командных пунктов. С таким утверждением выступил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Хотел бы сказать, что ХАМАС продолжает использовать больницы в качестве мест для размещения командных пунктов", - сказал он.

Помимо этого, представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что ХАМАС якобы отказалось от топлива, которое в воскресенье ему предлагали израильские власти для того, чтобы обеспечить работу электрогенераторов в больницу "Аш-Шифа".

27 октября армия Израиля выступила с утверждением, что основной командный штаб палестинского движения ХАМАС расположен на территории центральной больницы города Газа "Аш-Шифа", где есть несколько подземных комплексов и туннель. Один из врачей больницы Гасан Абу Ситтах 3 ноября сообщил, что в медучреждении работает только один из двух электрогенераторов. 11 ноября иранское агентство ISNA сообщило, что израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа", в непосредственной близости от здания идут ожесточенные бои. В тот же день Минздрав сектора Газа сообщил о приостановке операций в больнице из-за истощения запасов топлива.

В свою очередь представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные 12 ноября помогут эвакуировать детей из педиатрического отделения больницы, подчеркнув, что здание не блокировано. Однако директор учреждения Мухаммед Абу Сальмия опроверг эту информацию. По его словам, в больнице отсутствуют условия для жизнеобеспечения и оказания медицинских услуг.

Накануне вечером пресс-служба правительства сектора Газа сообщила, что армия Израиля, в частности, разрушила часть отделения интенсивной терапии больницы "Аш-Шифа", нанесла удар по последнему этажу хирургического корпуса, кардиологическому и родильному отделению, а также обстреляла одну из кислородных линий медучреждения. В результате погибли двое недоношенных детей и еще шесть человек.