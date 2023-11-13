13 ноября, 20:49

В Белом доме заявили, что США хотят, чтобы пациенты в госпиталях в Газе были защищены

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в его стране убеждены в необходимости эвакуации пациентов из одной клиники в другую

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят, чтобы пациенты госпиталей в секторе Газа были защищены, Израиль обещает обеспечить их эвакуацию. Об этом на брифинге для журналистов заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Во-первых, то, о чем только что сказал президент [США Джо Байден], и то, о чем говорю я, заключается в том, что мы не хотим видеть перестрелки в стенах больниц. Мы хотим, чтобы пациенты были защищены. Мы хотим, чтобы больницы были защищены", - сказал Салливан.

Он добавил, что США убеждены в необходимости эвакуации пациентов из одной больницы в другую, "чтобы обеспечить непрерывность лечения". "Маршруты для эвакуации должны быть безопасными, и израильские власти сегодня сообщили нам, что существуют и будут существовать маршруты для эвакуации людей, покидающих больничные комплексы", - отметил Салливан. 

Теги:
СШАПалестинаИзраильСалливан, Джейк
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