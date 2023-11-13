Главы МИД Турции и Египта обсудили реализацию решений саммита ОИС

Хакан Фидан и Самех Шукри также обсудили доставку гуманитарной помощи в сектор Газа

АНКАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Главы МИД Турции и Египта Хакан Фидан и Самех Шукри обсудили по телефону реализацию решений саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом ТАСС сообщил диписточник в Анкаре.

"Этим вечером состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Министры обменялись мнениями о том, какие шаги могут быть предприняты в развитие решений, принятых на саммите ОИС и ЛАГ, состоявшемся в минувшую субботу в Эр-Рияде", - сообщил он. Главы МИД также "обсудили вопросы доставки гуманитарной помощи в сектор Газа".

Ранее в понедельник Фидан поднял эти темы в телефонном разговоре с премьер-министром и главой внешнеполитического ведомства Катара шейхом Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани.