14 ноября, 02:46
Палестино-израильский конфликт

Израиль сообщил, что в Газу прибыли еще 98 грузовиков с гумпомощью

Отмечается, что в фурах находятся продукты питания, медоборудование, вода и предметы первой необходимости для работы ПВР

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 98 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в понедельник через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

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По его данным, 42 грузовика доставили в анклав продукты питания (963 тонны), 14 - медицинское оборудование (176 тонн), 19 - воду (380 тонн), 15 - предметы первой необходимости для организации работы пунктов временного размещения (225 тонн), еще 8 - смешанные грузы (137 тонн).

Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа началась 21 октября - спустя две недели с начала обострения ближневосточного конфликта. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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