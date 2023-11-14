Херш: Израиль хочет, чтобы Газой управляла одобренная им новая ПНА

Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху считает, что город должна охранять израильская полиция, а обновленная Палестинская администрация - взять под контроль анклав и Западный берег, заявил журналист

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Израиль хочет, чтобы сектор Газа после завершения конфликта управлялся обновленной Палестинской национальной администрацией (ПНА), руководство которой будет одобрено еврейским государством. Об этом сообщил в своем блоге в Substack американский журналист лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

"[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху планирует в конце войны вместе с уничтожением ХАМАС перестроить структуру управления в секторе Газа и на Западном берегу <...>. Газа будет охраняться израильской полицией или военными силами, а обновленная Палестинская администрация под новым руководством, одобренным Израилем, будет отвечать за управление в секторе Газа и на Западном берегу", - написал Херш. В качестве кандидата на должность нового главы Палестинской администрации израильтяне называют бывшего лидера молодежного движения ФАТХ Мохаммеда Дахлана, уточняет журналист.

Как отмечают источники, Израиль также планирует контролировать границу с Египтом и проход людей в сектора Газа и из него. При этом Херш подчеркнул, что Нетаньяху нацелен на полное уничтожение ХАМАС.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты выступают за восстановление контроля Палестинской национальной администрации над сектором Газа, а также против принудительного перемещения жителей анклава и сокращения его территории. Как подчеркнул советник американского лидера, Вашингтон настаивает на том, что не может быть реоккупации Газы Израилем, принудительного перемещения палестинского народа с территории анклава.