14 ноября, 07:14
Палестино-израильский конфликт

Ближневосточное агентство ООН выразило опасение по поводу отключения связи в Газе

Из-за дефицита топлива связь может начать отказывать с 16 ноября

ООН, 14 ноября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) предупредило о возможном отключении связи в секторе Газа с 16 ноября из-за дефицита топлива у телекоммуникационных компаний.

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"Получение обновленных данных и информации становится все более проблематичным, особенно в центральной части [Газы], из-за серьезных перебоев со связью, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства. - В некоторых районах телекоммуникационные компании прекратили свою работу. Ожидается, что связь начнет отказывать с четверга, 16 ноября, когда у телекоммуникационных компаний закончится топливо для работы центров обработки данных и основных узлов связи".

Агентство отмечает, что из-за сбоев связи Министерство здравоохранения Палестины уже несколько дней не обновляет информацию о погибших в анклаве. Согласно последним данным Минздрава, распространенным 10 ноября, общее число погибших в секторе Газа с начала эскалации превысило 11 тыс. 

Теги:
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