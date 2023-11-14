ВВС Израиля атаковали 200 военных целей радикалов в секторе Газа

Как сообщил ЦАХАЛ, в частности, нанесен удар по военному лагерю, используемому морскими военизированными подразделениями ХАМАС для тренировок и хранения оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за истекшие сутки нанесли удары по 200 военным объектам радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За истекшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по 200 террористическим объектам, включая отряды террористов, цеха по производству оружия, пусковые установки противотанковых ракет и оперативные командные центры", - говорится в сообщении. Кроме того, "ночью израильские ВМС нанесли удар по военному лагерю, используемому морскими военизированными подразделениями ХАМАС для тренировок и хранения оружия", добавили в пресс-службе.

Военные сообщили также, что "в ходе наземной операции войска ЦАХАЛа обнаружили шахту террористического туннеля, расположенную в мечети в секторе Газа". Помимо этого, "истребители и вертолеты ЦАХАЛа нанесли удар по террористической ячейке, которая обстреляла солдат противотанковыми ракетами", продолжили в пресс-службе.

Утром после длившегося более восьми часов затишья в граничащих с сектором районах Израиля вновь зазвучали сирены, предупреждая о новых обстрелах из Газы. Армейская пресс-служба информировала о срабатывании сигналов воздушной тревоги в кибуце Киссуфим и районах, прилегающих к палестинскому анклаву.