14 ноября, 07:50
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ не располагает собственной оценкой числа погибших в Газе мирных жителей

При этом официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер заявил, что не верит публикуемым палестинской стороной данным

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер на брифинге заявил, что он не верит публикуемым палестинской стороной данным о числе погибших в секторе Газа мирных жителей, но у израильских военных нет собственных оценок на этот счет.

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"Вся информация, которая поступает из Газы, проходит очень жесткую цензуру. Я бы не стал верить ничему, что поступает из Газы, как не поверил бы информации официальных лиц Северной Кореи", - отметил представитель ЦАХАЛа. "Полагаю, что официальные данные о числе погибших или другая информация крайне сомнительны <...>", - добавил Лернер.

"Будучи человеком и отцом, я бы сказал, что жертвы среди мирного населения в этой войне - это трагедия. У меня нет цифр. Но нам известно, что мы убили сотни и тысячи террористов", - сказал представитель израильской армии. "Однако у меня нет цифр, чтобы сопоставить их с цифрами [радикального палестинского движения] ХАМАС. И я не испытываю потребности сопоставлять что-либо с цифрами ХАМАС, потому что я заведомо не доверяю этим цифрам", - пояснил он.

Как указал Лернер, проблема осложняется тем, что боевики палестинских группировок воюют с Армией обороны Израиля не в военной форме, а в гражданской одежде. "Очевидно, что есть два типа террористов ХАМАС и палестинского "Исламского джихада". Первые до нападения 7 октября проводили марши на улицах и, может быть, носили военную форму. Другие, появившиеся после атаки 7 октября, являются трусами и носят только джинсы, футболки и сланцы", - добавил представитель ЦАХАЛа.

12 ноября Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) со ссылкой на Минздрав палестинского анклава сообщило о том, что общее число погибших в секторе Газа с 7 октября достигло 11 078. Еще около 2 700 человек, в том числе около 1 500 детей, считаются пропавшими без вести, а 27 490 получили ранения. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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