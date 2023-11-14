14 ноября, 07:53
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ сообщил, что перед армией Израиля не ставили сроков для завершения операции в Газе

Военным приказали ликвидировать и уничтожить ХАМАС "как орган управления и террористическую организацию"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Руководство страны не ставило перед Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) каких-либо временных ограничений по срокам завершения наземной операции в секторе Газа. Об этом на брифинге заявил официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер.

Читайте также
Эвакуация россиян, атаки на базы США, пауза Израиля. Конфликт на Ближнем Востоке

"Многие за последние дни задавали мне вопрос: сколько продлится эта война? У меня очень ясный ответ на него: перед Армией обороны Израиля не поставили каких-либо временных ограничений", - сказал он.

Представитель ЦАХАЛ сообщил, что армии поставили задачу провести операцию и приказали ей ликвидировать и уничтожить ХАМАС "как орган управления и террористическую организацию".

"ХАМАС использует все инструменты органов власти для наращивания террористических возможностей и создания своей армии террористов. Именно по этой причине они должны уйти", - резюмировал Лернер. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация