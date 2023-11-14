ЦАХАЛ сообщил, что перед армией Израиля не ставили сроков для завершения операции в Газе

Военным приказали ликвидировать и уничтожить ХАМАС "как орган управления и террористическую организацию"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Руководство страны не ставило перед Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) каких-либо временных ограничений по срокам завершения наземной операции в секторе Газа. Об этом на брифинге заявил официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер.

"Многие за последние дни задавали мне вопрос: сколько продлится эта война? У меня очень ясный ответ на него: перед Армией обороны Израиля не поставили каких-либо временных ограничений", - сказал он.

Представитель ЦАХАЛ сообщил, что армии поставили задачу провести операцию и приказали ей ликвидировать и уничтожить ХАМАС "как орган управления и террористическую организацию".

"ХАМАС использует все инструменты органов власти для наращивания террористических возможностей и создания своей армии террористов. Именно по этой причине они должны уйти", - резюмировал Лернер.