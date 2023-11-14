14 ноября, 09:58,
обновлено 14 ноября, 10:13
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ сообщил о задержании на Западном берегу Иордана 20 палестинцев

Трое из них являются сторонниками ХАМАС, заявили в Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан в ночь на вторник задержали 20 лиц, находившихся в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности, трое из них являются сторонниками правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив, что военные продолжают контртеррористическую операцию в лагере беженцев Дженин.

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"Ночью в Иудее и Самарии [израильское обозначение Западного берега] силовики задержали 20 разыскивавшихся лиц, трое из которых являются сторонниками террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении.

Всего с 7 октября израильские военные задержали на Западном берегу Иордана 1 700 палестинцев, в том числе 950 сторонников ХАМАС, добавили в пресс-службе.

Военные сообщили, что "продолжается начатая вчера [13 ноября] вечером антитеррористическая операция в лагере беженцев Тулькарм, в ходе которой инженерные войска обнаружили взрывные устройства, которые предназначались для нанесения ущерба военнослужащим". "В ходе рейда беспилотный летательный аппарат ЦАХАЛ атаковал отряд вооруженных террористов, забрасывавших взрывчаткой силовиков, чтобы устранить угрозу и обеспечить возможность продолжения операции", - добавили в армейском ведомстве.

В пресс-службе информировали, что во время ночного рейда в деревне Уриф "силовики разрушили квартиру террориста ХАМАС, совершившего обстрел бензозаправочной станции" в июне этого года близ одного из еврейских поселений на Западном берегу. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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