14 ноября, 12:09
Палестино-израильский конфликт

Минздрав Палестины сообщил о гибели семи человек на Западном берегу

По данным ведомства, они стали жертвами израильских военнослужащих

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере семеро палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины в Telegram-канале.

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По его данным, подавляющее большинство погибших - молодые люди до 30 лет. Также ведомство проинформировало, что больные и сотрудники бригад скорой помощи пострадали от удушья после того, как израильские военные применили гранаты с газом у входа в приемное отделение скорой помощи в государственной больнице в Тулькарме.

7 ноября израильские военные уже проводили антитеррористическую операцию в прилегающем к городу лагере беженцев Тулькарм. Тогда Армия обороны Израиля сообщила о том, что в ходе операции были разрушены объекты террористической инфраструктуры, а инженерные войска обнаружили несколько фугасов и готовых к использованию взрывных устройств, предназначенных для проведения атак на военных. Также сообщалось об обнаружении оборудования для производства оружия и аресте 28 разыскиваемых лиц, в том числе 11 активистов террористической организации ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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