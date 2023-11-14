14 ноября, 18:43,
обновлено 14 ноября, 19:33
Палестино-израильский конфликт

США поддержали эвакуацию пациентов из больниц в секторе Газа третьей стороной

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что Израиль также готов пойти на такой шаг

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают эвакуацию пациентов из больниц в секторе Газа третьей стороной. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, отметив, что израильское руководство также готово пойти на такой шаг.

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По словам представителя Госдепа, США выступают за "безопасную эвакуацию" пациентов из больниц в секторе Газа. "Мы бы поддержали, если бы независимая, уважаемая третья сторона осуществила такую эвакуацию. Мы знаем, что правительство Израиля согласилось бы на такой шаг. Они говорили о том, что поддержали бы это", - заявил представитель Госдепартамента.

Как подчеркнул Миллер, США "проводят консультации по этому вопросу с рядом гуманитарных организаций". "Я не буду вдаваться в детали этих консультаций, но мы бы поддержали такой шаг", - отметил он. Миллер заявил, что США хотят, чтобы больницы в секторе Газа и их пациенты "были защищены".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон хочет, чтобы пациенты больниц в секторе Газа были защищены. По его словам, Израиль обещает обеспечить их эвакуацию. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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