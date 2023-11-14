Операция без сроков и закрытие больниц в Газе. Конфликт на Ближнем Востоке

EPA-EFE/ ATEF SAFADI
© EPA-EFE/ ATEF SAFADI

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о взятии под контроль нескольких важных объектов ХАМАС в Газе, среди которых законодательный совет и правительственное здание палестинского движения. На этом фоне правозащитники выступают с обвинениями в адрес Тель-Авива в военных преступлениях, в том числе из-за ударов по больницам в палестинском анклаве.

Вторая группа граждан РФ, эвакуированных из Газы, отправилась спецбортом МЧС из Каира в Москву.

ТАСС собрал основное о конфликте.

Положение россиян в зоне конфликта

Информации о жертвах среди российских граждан в секторе Газа на текущий момент нет, заявила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. По ее словам, российские дипломаты даже при отсутствии связи с россиянами в палестинском анклаве передают им информацию об эвакуации с помощью "сарафанного радио".

Самолет Ил-76 со второй группой граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, вылетел вечером во вторник из Каира в Москву. Спецборт доставит почти 100 человек, которые в понедельник перешли КПП "Рафах".

Обстрелы Израиля

Израиль фиксирует снижение интенсивности обстрелов своей территории со стороны палестинского радикального движения ХАМАС. Согласно данным ЦАХАЛ, с 7 по 14 октября было объявлено свыше 3,5 тыс. предупреждений об обстрелах, а с 5 по 12 ноября их было уже 455. Предположительно, боевики испытывают трудности с проведением атак из северной части сектора Газа, пишет газета The Times of Israel.

Продвижение ЦАХАЛ

В ЦАХАЛ заявили, что взяли под контроль центральные пункты управления ХАМАС в Газе, в том числе дом губернатора, штаб-квартиру полиции и здание инженерного факультета, где разрабатывали оружие. Всего, по данным ЦАХАЛ, за время проведения наземной операции в палестинском анклаве было уничтожено 15 тыс. целей, в том числе 300 тоннелей. Потери израильских военных составили 46 человек.

ХАМАС утверждает, что продолжает контролировать ситуацию в секторе Газа. По данным властей анклава, число погибших достигло 11,5 тыс., еще 29 тыс. человек получили ранения. В ЦАХАЛ заявили, что не верят публикуемым палестинской стороной цифрам, но при этом признали, что собственных оценок по числу жертв у них нет.

Положение больниц в Газе

По данным ООН, только один госпиталь в северной части сектора Газа продолжает помогать больным, остальные были вынуждены прекратить работу из-за нехватки топлива и медикаментов. В больнице "Аш-Шифа", которая окружена израильскими военными, погибли не менее 170 человек. По словам главы Минздрава анклава Мунира аль-Бурша, возможности вывезти тела нет, поэтому погибших хоронят на территории медучреждения.

ЦАХАЛ неоднократно утверждал, что радикалы размещают свои объекты возле гражданских зданий, в том числе больниц, а на территории "Аш-Шифы" якобы находится командный штаб ХАМАС.

Правозащитники организации Human Rights Watch выступили с заявлением, что атаки Израиля на медучреждения и персонал должны расследоваться "как военные преступления".

Столкновения на Западном берегу и у границ с Ливаном

Не менее семи палестинцев погибли в столкновениях с израильскими силами в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщил Минздрав Палестины. По заявлению ЦАХАЛ, во время операции в лагере беженцев в Тулькарме беспилотник уничтожил отряд вооруженных террористов, также были обнаружены взрывные устройства.

Боевики вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" заявили об ударах управляемыми ракетами по военной цели в поселении Штола на севере Израиля. По утверждению боевиков, противник понес потери.

Лидер йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси пообещал наносить удары по израильским целям как в Палестине, так и за ее пределами.

Ситуация с заложниками

ЦАХАЛ подтвердил гибель 19-летней военнослужащей Ноа Марциано, которая была захвачена в заложники при нападении ХАМАС 7 октября. По утверждению палестинской стороны, она погибла 9 ноября в результате израильской бомбежки сектора Газа. Всего в заложниках, по сведениям Тель-Авива, могут находиться от 240 до 250 человек.

Боевики ХАМАС заявили о готовности отпустить 100 заложников при условии остановки боевых действий. Пауза якобы необходима для того, чтобы установить местоположение 50 пленных из списка, переданного израильской стороной.

Готовность к длительному конфликту

Официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер сообщил, что руководство страны не ставило перед армией ограничений по срокам проведения операции в секторе Газа. По его мнению, в случае угрозы расширения конфликта США будут готовы задействовать размещенные в восточной части Средиземного моря авианосные группы.

Между тем министр экономики и промышленности еврейского государства Нир Баркат заявил, что госбюджет Израиля на 2024 год будет включать средства на ведение военных действий. По его словам, расходы государства, связанные с конфликтом, составят около 2-3% ВВП страны, с чем "Израиль сможет относительно легко справиться".

Тем временем США в координации с Великобританией ввели санкции против восьми физлиц и двух организаций, связанных с палестинскими движениями ХАМАС и "Исламский джихад". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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