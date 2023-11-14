ХАМАС заявило о контроле ситуации на поле боя в секторе Газа

Член руководства движения Усама Хамдан отметил, что с отрядами палестинского сопротивления и "Бригад Иззэддина аль-Кассама" "все в порядке"

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выступило с утверждением, что его боевое крыло - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" контролирует ситуацию в секторе Газа. Об этом заявил член руководства движения Усама Хамдан.

"Мы [руководство ХАМАС] заверяем, что с отрядами [палестинского] сопротивления и "Бригад Иззэддина аль-Кассама" все в порядке, они контролируют ситуацию на поле боя в секторе Газа", - указал Хамдан, слова которого привел телеканал Al Jazeera.

Он призвал международные организации и гуманитарные группы самим посетить медицинские учреждения в секторе Газа и проверить их на предмет нахождения там оружия, принадлежащего отрядам вооруженного палестинского сопротивления. По словам Хамдана, движение выступает за то, чтобы международные и гуманитарные организации посетили больницы [в секторе Газа] и "сами убедились в том, что в них нет оружия и нет никаких тайных тоннелей [ХАМАС]".

По утверждению члена руководства ХАМАС, израильские силы "собирают на поле боя оружие и военное снаряжение и размещают его в медицинских учреждениях, чтобы оправдать свои заявления".

Хамдан высказал уверенность в том, что освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, "препятствует нынешнее правительство Израиля". "Израильская сторона нарушила все договоренности по обмену пленными", - отметил он. По его мнению, для освобождения заложников "необходимо удвоить давление на правительство [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху".