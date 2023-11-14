14 ноября, 20:28
Палестино-израильский конфликт

СМИ: глава израильской спецслужбы обсудил в Каире варианты перемирия в Газе

Информация о результатах визита Ронена Бара в Египет отсутствует, пишет портал Sada al-Balad

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар прибыл с визитом в Каир, чтобы обсудить с египетскими представителями возможность установления режима прекращения огня в секторе Газа и вопросы, связанные с освобождением заложников, которые удерживаются в палестинском анклаве радикальными группировками. Об этом сообщил портал Sada al-Balad.

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По его данным, Бар вел в египетской столице переговоры "об установлении гуманитарного перемирия в секторе Газа". Кроме того, стороны затронули "проблему, касающуюся лиц, удерживаемых палестинскими радикалами".

О результатах визита главы израильской спецслужбы в столицу Египта информации нет.

Некоторое время назад член руководства движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что освобождению заложников, удерживаемых в Газе, "препятствует нынешнее правительство Израиля". "Израильская сторона нарушила все договоренности об обмене пленными", - утверждал он. По мнению Хамдана, для освобождения заложников "необходимо удвоить давление на правительство [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху".

По данным израильской стороны, в заложниках у радикальных палестинских группировок в секторе Газа находятся более 200 человек, включая военнослужащих еврейского государства и иностранцев. 

Теги:
ЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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