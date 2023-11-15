Израиль сообщил о двух выпущенных из Сирии по Голанским высотам ракетах

Предполагается, что ракеты могла запустить радикальная палестинская группировка "Исламский джихад"

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Неизвестные боевики выпустили с территории сирийской провинции Эль-Кунейтра две ракеты по израильским позициям на оккупированных Голанских высотах. Как сообщил телеканал Al Jadeed, информация об обстреле поступила от израильской стороны. Сирийские военные источники пока не передавали никаких сведений на этот счет.

Предполагается, что запуск ракет могли осуществить члены радикальной палестинской группировки "Исламский джихад".

7 ноября боевики обстреляли Голанские высоты 20 ракетами. Они вели огонь с ливанской территории, которая граничит с Голанами. Батареи системы ПРО "Железный купол" открыли огонь по целям и поразили несколько ракет в воздушном пространстве Ливана.

Принадлежавшие Сирии Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.