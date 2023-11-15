ХАМАС предложило ООН сформировать международный комитет для проверки больниц в Газе

Вашингтон ранее заявил, что радикальные палестинские группировки используют медчуреждения в анклаве для поддержки своих вылазок и содержания заложников

РАБАТ, 15 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС предложило ООН сформировать международный комитет для проверки больниц в секторе Газа с целью опровергнуть обвинения США.

"Мы призываем ООН сформировать международный комитет для осмотра и проверки всех больниц, чтобы остановить ложь оккупанта (то есть Израиля - прим. ТАСС) и его союзника, Вашингтона, который несет прямую ответственность за геноцид <…> в секторе Газа", - говорится в коммюнике ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем заявления Пентагона и Белого дома, в которых они поддерживают ложь сионистского оккупанта о том, что движение ХАМАС использует больницы для сокрытия пленных оккупационных солдат или центров управления и контроля. Мы рассматриваем эти заявления как зеленый свет США, направленный на то, чтобы оккупанты совершали более жестокие массовые убийства в больницах с целью разрушить сферу здравоохранения и оказать давление на наших людей, чтобы вытеснить их со своей земли для реализации планов, продвигаемых неонацистами, такими как [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху и [министр финансов Израиля Бецалель] Смотрич", - отмечается в заявлении.

Ранее власти США заявили, что радикальные палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" используют больницы в секторе Газа для поддержки своих вылазок и содержания заложников.

Пентагон со своей стороны сообщил, что в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа располагается пункт связи и управления движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад".