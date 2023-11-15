14 ноября, 23:31
Палестино-израильский конфликт

"Исламский джихад" заявил, что эскалация в Газе не ускорит освобождения пленных израильтян

Заместитель генерального секретаря радикальной группировки Мухаммед аль-Хинди считает, что еврейское государство намеренно затягивает переговоры

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Попытки Израиля добиться освобождения пленных, находящихся в руках палестинских формирований, путем эскалации военных действий приведут к обратному результату. Об этом заявил катарскому телеканалу Al Jazeera заместитель генерального секретаря радикальной группировки "Исламский джихад" Мухаммед аль-Хинди.

Читайте также
Операция без сроков и закрытие больниц в Газе. Конфликт на Ближнем Востоке

"Израиль преднамеренно затягивает переговоры, которые идут при посредничестве Катара, продолжает обстрелы и бомбардировки с тем, чтобы выдвинуть новые условия, - указал он. - В ответ мы говорим, что это давление не ускорит освобождения пленных израильтян, мы не отпустим ни одного пленника".

Аль-Хинди подчеркнул, что движение ХАМАС и "Исламский джихад" согласны заключить сделку по обмену палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, на всех заложников, захваченных в ходе вторжения 7 октября на территорию еврейского государства.

Ранее израильское военное командование заявило, что обладает информацией о 242 военных и гражданских лицах, удерживаемых радикалами в секторе Газа. По данным правозащитной организации "Ад-Дамир", в тюрьмах Израиля находятся 5,2 тыс. палестинцев.

29 октября лидер "Исламского джихада" Зияд ан-Наххаля сообщил, что боевое крыло его группировки - "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - удерживает 30 израильтян, преимущественно солдат. 14 ноября он предупредил, что по причине поведения Израиля радикалы могут отложить освобождение пленных до появления более благоприятных обстоятельств. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация