"Исламский джихад" заявил, что эскалация в Газе не ускорит освобождения пленных израильтян

Заместитель генерального секретаря радикальной группировки Мухаммед аль-Хинди считает, что еврейское государство намеренно затягивает переговоры

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Попытки Израиля добиться освобождения пленных, находящихся в руках палестинских формирований, путем эскалации военных действий приведут к обратному результату. Об этом заявил катарскому телеканалу Al Jazeera заместитель генерального секретаря радикальной группировки "Исламский джихад" Мухаммед аль-Хинди.

"Израиль преднамеренно затягивает переговоры, которые идут при посредничестве Катара, продолжает обстрелы и бомбардировки с тем, чтобы выдвинуть новые условия, - указал он. - В ответ мы говорим, что это давление не ускорит освобождения пленных израильтян, мы не отпустим ни одного пленника".

Аль-Хинди подчеркнул, что движение ХАМАС и "Исламский джихад" согласны заключить сделку по обмену палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, на всех заложников, захваченных в ходе вторжения 7 октября на территорию еврейского государства.

Ранее израильское военное командование заявило, что обладает информацией о 242 военных и гражданских лицах, удерживаемых радикалами в секторе Газа. По данным правозащитной организации "Ад-Дамир", в тюрьмах Израиля находятся 5,2 тыс. палестинцев.

29 октября лидер "Исламского джихада" Зияд ан-Наххаля сообщил, что боевое крыло его группировки - "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - удерживает 30 израильтян, преимущественно солдат. 14 ноября он предупредил, что по причине поведения Израиля радикалы могут отложить освобождение пленных до появления более благоприятных обстоятельств.