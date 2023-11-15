15 ноября, 00:34
Палестино-израильский конфликт

СМИ: израильские ВВС атаковали два поселка на юге Ливана

Как сообщил телеканал Al Jadeed, самолеты нанесли удары по поселкам Маркаба и Раб-Талятин в восточном секторе ливанского юга

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нарушили воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по пограничным районам, которые служат форпостами формирований шиитской милиции "Хезболлах".

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Как сообщил телеканал Al Jadeed, самолеты атаковали поселки Маркаба и Раб-Талятин в восточном секторе ливанского юга. О последствиях воздушных рейдов подробностей не приводится.

Ранее шиитские боевики выпустили две управляемые противотанковые ракеты по израильским позициям в Рувейсат-эль-Аляме на оккупированных высотах Кафр-Шуба. В своем коммюнике в Telegram-канале они утверждают, что противник понес потери в результате прямого попадания.

Были предприняты две неудачные вылазки против израильских постов в Биркет-Рише и Йафтахе. Израильские военные вовремя заметили пусковые установки и открыли по ним огонь из танковых орудий.

По сведениям новостного портала Naharnet, артиллерия израильских войск обстреляла за сутки 14 населенных пунктов на юге Ливана. Имеется информация о материальном ущербе, пострадавших среди мирных жителей нет.

Жертвами военной эскалации, которая продолжается в пограничных районах с 8 октября, стали 11 мирных жителей. В ходе обмена ударами и вооруженных вылазок погибли 69 шиитских боевиков и 12 членов радикальных палестинских группировок. По данным Naharnet, на севере Израиля за этот период погибли девять человек, в том числе шесть военнослужащих. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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