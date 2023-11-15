15 ноября, 00:43
Палестино-израильский конфликт

Израиль заверил палестинцев, что помощь продолжит поступать на юг сектора Газа

Координатор действий правительства еврейского государства на палестинских территориях Гассан Алиан также призвал жителей анквала "дистанцироваться от ХАМАС"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Израильский координатор действий правительства на палестинских территориях (COGAT) заверил общественность Палестины в том, что гуманитарная помощь продолжит поступать в южную часть сектора Газа. Об этом пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление главы COGAT Гассана Алиана.

Читайте также
Операция без сроков и закрытие больниц в Газе. Конфликт на Ближнем Востоке

"Гуманитарная помощь поступает в южную часть сектора Газа - продовольствие, вода и укрытия - и она будет поступать и впредь. Ради вас самих и ради ваших детей дистанцируйтесь от ХАМАС", - сказал Алиан.

Он также указал на то, что ЦАХАЛ борется именно с ХАМАС и намерен ослабить это радикальное палестинское движение. "ХАМАС навлек на вас войну, в то время как его руководство проводит время на курортах в отелях или прячется под землей в туннелях. ХАМАС и "Исламский джихад" предали вас и бросили на произвол судьбы", - указал он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация