Израиль заверил палестинцев, что помощь продолжит поступать на юг сектора Газа

Координатор действий правительства еврейского государства на палестинских территориях Гассан Алиан также призвал жителей анквала "дистанцироваться от ХАМАС"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Израильский координатор действий правительства на палестинских территориях (COGAT) заверил общественность Палестины в том, что гуманитарная помощь продолжит поступать в южную часть сектора Газа. Об этом пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление главы COGAT Гассана Алиана.

"Гуманитарная помощь поступает в южную часть сектора Газа - продовольствие, вода и укрытия - и она будет поступать и впредь. Ради вас самих и ради ваших детей дистанцируйтесь от ХАМАС", - сказал Алиан.

Он также указал на то, что ЦАХАЛ борется именно с ХАМАС и намерен ослабить это радикальное палестинское движение. "ХАМАС навлек на вас войну, в то время как его руководство проводит время на курортах в отелях или прячется под землей в туннелях. ХАМАС и "Исламский джихад" предали вас и бросили на произвол судьбы", - указал он.