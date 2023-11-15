15 ноября, 01:28
Саммит АТЭС

Главы МИД Южной Кореи, Японии и госсекретарь США обсудили сотрудничество РФ и КНДР

Участники встречи уверены, что военное взаимодействие России и Северной Кореи представляет угрозу как Корейскому полуострову, так и всему миру

СЕУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Республики Корея и Японии Пак Чин и Ёко Камикава, а также госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС, обсудив якобы имеющее место военное сотрудничество РФ и КНДР. Об этом информировал МИД Республики Корея.

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"Министры трех государств повторили, что военное сотрудничество России и Северной Кореи представляет серьезную угрозу не только Корейскому полуострову, но и международному миру и стабильности. Они заявили, что намерены реагировать вместе с международным сообществом на основе взаимодействия Южной Кореи, США и Японии", - говорится в сообщении южнокорейского ведомства.

Они также затронули ситуацию на Корейском полуострове. "Главы ведомств указали, что трехстороннее сотрудничество в области безопасности укрепляется для более эффективного противодействия ракетной и ядерной угрозе со стороны Северной Кореи", - информировали в Сеуле. Представители трех стран договорились укреплять сотрудничество для борьбы с каналами финансирования ракетной и ядерной программ КНДР.

Кроме того, Чин, Камикава и Блинкен обсудили обострение палестино-израильского конфликта, а также осудили нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, призвали к освобождению заложников и к соблюдению международного права для защиты мирного населения. Помимо ситуации вокруг Израиля и Палестины, "учитывая стратегическую важность сотрудничества", участники трехсторонней встречи затронули "односторонние попытки изменить статус-кво при помощи силы", ситуацию вокруг Украины и взаимодействии в области экономической безопасности.

Стороны также договорились, что их страны будут сотрудничать на двустороннем и трехстороннем уровнях в связи с тем, что "Северная Корея активизирует ядерную и ракетную деятельность". В частности, они намерены работать над укреплением "регионального потенциала сдерживания и реагирования", включая сотрудничество в области безопасности, принятие ответных мер в Совете Безопасности ООН и "международную координацию, в том числе сотрудничество со странами-единомышленниками".

Участники встречи подтвердили прогресс в области проектов, согласованных на саммите в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) в августе. Тогда Япония, США и Южная Корея договорились ежегодно проводить трехсторонние учения в ответ на угрозы со стороны КНДР и обмениваться информацией о ракетных пусках Пхеньяна в реальном времени.

В Сеуле отметили, что это шестая трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Республики Корея, США и Японии при южнокорейском президенте Юн Сок Ёле, инаугурация которого прошла в мае 2022 года. Предыдущие переговоры в таком формате состоялись в сентябре на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

11 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии отметила, что обвинения западных стран в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 

Теги:
ЯпонияСШАКНДРРоссияСаммит АТЭСРеспублика КореяБлинкен, ЭнтониКамикава, Ёко
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