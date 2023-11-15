Al Jazeera: солдаты ЦАХАЛ вошли в отделение скорой помощи больницы в Газе

По данным телеканала, во дворе медицинского комплекса также находится несколько израильских танков

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Десятки военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в отделение неотложной помощи больницы "Аш-Шифа" в Газе. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, несколько десятков израильских солдат остаются внутри больницы, "переполненной пациентами", в числе которых "большое количество новорожденных младенцев". Также телеканал сообщает о танках ВС Израиля, размещенных во дворе медицинского комплекса.

Военные Израиля в ночь на среду приступили к штурму больницы "Аш-Шифа", где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. В ЦАХАЛ также заявили, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября.