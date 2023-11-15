15 ноября, 04:06
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ заявил, что "не совершает набег" на больницу в Газе

По словам официального представителя армии Питера Лернера, военнослужащие нацеливаются "на конкретное место"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер заявил телекомпании CNN, что израильские военные "не совершают набег" на медицинский центр "Аш-Шифа" в секторе Газа, а проводят локальную операцию. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Читайте также
Операция без сроков и закрытие больниц в Газе. Конфликт на Ближнем Востоке

"Мы не совершаем набег на больницу, а нацеливаемся на конкретное место", - приводит газета слова Лернера.

Как указал он, ЦАХАЛ проводит локальную и точечную операцию, "чтобы, возможно, достичь того места, где он победит ХАМАС и освободит заложников".

Израильские военные в ночь на среду приступили к наземной операции в районе медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа, где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. В ЦАХАЛе также заявили, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация