ЦАХАЛ заявил, что "не совершает набег" на больницу в Газе

По словам официального представителя армии Питера Лернера, военнослужащие нацеливаются "на конкретное место"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер заявил телекомпании CNN, что израильские военные "не совершают набег" на медицинский центр "Аш-Шифа" в секторе Газа, а проводят локальную операцию. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

"Мы не совершаем набег на больницу, а нацеливаемся на конкретное место", - приводит газета слова Лернера.

Как указал он, ЦАХАЛ проводит локальную и точечную операцию, "чтобы, возможно, достичь того места, где он победит ХАМАС и освободит заложников".

Израильские военные в ночь на среду приступили к наземной операции в районе медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа, где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. В ЦАХАЛе также заявили, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября.