15 ноября, 05:00
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху отверг критику Трюдо по поводу действий Израиля в Газе

Премьер-министр еврейского государства напомнил, что агрессором в конфликте выступило ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику со стороны главы правительства Канады Джастина Трюдо по поводу жестоких действий израильских военных в секторе Газа.

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"Не Израиль преднамеренно напал на мирных жителей, а [радикальное палестинское движение] ХАМАС обезглавливало, сжигало и убивало мирных жителей, совершив самое ужасное со времен Холокоста преступление против евреев", - написал Нетаньяху в адресованном Трюдо сообщении в социальной сети X (ранее Twitter). "Цивилизованные силы должны поддержать Израиль в победе над варварством ХАМАС", - считает он.

Ранее Трюдо заявил, что власти Канады призывают правительство Израиля к максимальной сдержанности при проведении военной операции в секторе Газа, чтобы не допустить появления жертв среди мирного населения. "Я призываю правительство Израиля проявлять максимальную сдержанность, - сказал он. - Весь мир становится свидетелем убийств женщин, детей и младенцев. Это должно прекратиться". По словам Трюдо, "даже у войн есть правила". 

Теги:
КанадаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминТрюдо, Джастин
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