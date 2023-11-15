СМИ: индонезийская больница в Газе прекратила работу из-за нехватки топлива

По данным телеканала Al Mayadeen, медучреждение не может оказывать помощь и обеспечивать выезд машин скорой помощи

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Индонезийская больница, расположенная на севере сектора Газа, остановила работу, оставшись без электроэнергии из-за нехватки топлива. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, в больнице полностью отключено электричество из-за отсутствия топлива для генераторов. Медучреждение не может оказывать медицинскую помощь и обеспечивать выезд машин скорой помощи.

Израильские власти запретили доставку топлива в больницы сектора Газа, поскольку, по данным Армии обороны Израиля, машины скорой помощи нередко использовалась сторонниками палестинского движения ХАМАС, в том числе для переброски боевиков и оружия. Израильская сторона также утверждает, что многие госпитали, в том числе и индонезийская больница в Бейт-Лахии, являются полевыми штабами радикальных группировок и в подземных укрытиях, устроенных в подвальных помещениях больниц, могут находиться лидеры радикалов.