Глава Минобороны Индонезии призвал к прекращению боев в секторе Газа

Прабово Субианто также призвал своих коллег по АСЕАН добиваться существенного прогресса на пути к мирному урегулированию в Мьянме

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в ходе начавшейся в Джакарте встречи глав оборонных ведомств стран АСЕАН выступил за немедленное прекращение боевых действий в секторе Газа.

"Позиция Индонезии ясна и тверда. Мы настаиваем и призываем к немедленному прекращению боевых действий [в секторе Газа] и созданию коридоров для гуманитарной помощи", - передает его слова агентство Reuters.

Кроме того, министр призвал своих коллег по АСЕАН добиваться существенного прогресса на пути к мирному урегулированию в Мьянме.