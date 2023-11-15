15 ноября, 05:47
Палестино-израильский конфликт

Глава Минобороны Индонезии призвал к прекращению боев в секторе Газа

Прабово Субианто также призвал своих коллег по АСЕАН добиваться существенного прогресса на пути к мирному урегулированию в Мьянме

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в ходе начавшейся в Джакарте встречи глав оборонных ведомств стран АСЕАН выступил за немедленное прекращение боевых действий в секторе Газа.

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"Позиция Индонезии ясна и тверда. Мы настаиваем и призываем к немедленному прекращению боевых действий [в секторе Газа] и созданию коридоров для гуманитарной помощи", - передает его слова агентство Reuters.

Кроме того, министр призвал своих коллег по АСЕАН добиваться существенного прогресса на пути к мирному урегулированию в Мьянме. 

Теги:
ИндонезияПалестино-израильский конфликтМьянма
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