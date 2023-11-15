В сектор Газа через Египет пропускают до 100 грузовиков с гуманитарным грузом ежедневно

Передачу груза осуществляет международное движение Красный Полумесяц

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Около 100 грузовиков с гуманитарной помощью отравляется ежедневно в сектор Газа через Египет. Передачу груза осуществляет международное движение Красный Полумесяц, сообщил административный директор движения Ясир Абдулла.

"После координации между палестинской и египетской сторонами на данный момент отправлено 15 тыс. тонн и сейчас готово почти 10 тыс. тонн. Палестинскому народу нужно около 100 грузовиков в день. В начале объем пропускаемого груза был незначительным от 10 до 20 грузовиков в день, а сейчас составляет от 70 до 100 грузовиков в день", - приводит видеообращение Абдуллы благотворительный фонд "Инсан", созданный муфтиятом Дагестана, в своем Telegram-канале.

По словам представителя фонда Гусейна Гусейнова, который находится в Египте, движение Красный Полумесяц на сегодняшний день - единственный канал, через который можно передать гуманитарную помощь в сектор Газа. "Это единственная организация, которая на сегодняшний день может получить разрешение на въезд в сектор Газа и на доставку какой-то гуманитарной помощи.<...> Мы будем заключать договор о том, чтобы они включили гуманитарный груз от дагестанцев в общий груз и доставили народу Палестины", - сказал Гусейнов, добавив, что фонд уже передал часть собранных средств движению для приобретения медикаментов и их отправки в Палестину.

Ранее в фонде "Инсан" сообщали, что за сутки для помощи пострадавшим в конфликте с Израилем жителям Палестины было собрано 20 млн рублей.