Ближневосточное агентство ООН сворачивает деятельность в Газе из-за отсутствия топлива

Глава БАПОР Филипп Лаззарини осудил использование энергоресурсов как инструмента войны

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Гуманитарная операция Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа будет прекращена из-за отсутствия топлива. Об этом заявил глава БАПОР Филипп Лаззарини.

"Гуманитарная помощь в секторе Газа, от которой зависит жизнь более чем 2 млн человек, постепенно прекращается, поскольку с 7 октября в сектор Газа не поступает топливо, - приводятся его слова в заявлении, опубликованном на сайте агентства. - БАПОР забило тревогу по поводу ситуации с топливом три недели назад, предупреждая о быстром истощении его запасов и влиянии на спасательные операции".

Руководитель БАПОР отметил, что ранее агентство в тесном сотрудничестве с израильскими властями ввело жесткие ограничения на использование горючего и к настоящему момент имевшиеся запасы исчерпаны. В этом контексте Лаззарини осудил использование энергоресурсов как инструмента войны. "Я призываю все стороны немедленно предоставить топливо и прекратить использовать гуманитарную помощь для достижения политических или военных целей", - добавил он.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой Минздрав сектора Газа сообщал, что БАПОР и Всемирная организация здравоохранения больше не оказывают помощь населению в анклаве и покинули его.

В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с утверждением, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой. Ранее израильская армия сообщила, что, согласно ее оценке, отряды сторонников ХАМАС в северной части сектора Газа утратили признаки организованной структуры.