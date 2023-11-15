15 ноября, 05:55
Палестино-израильский конфликт

Ближневосточное агентство ООН сворачивает деятельность в Газе из-за отсутствия топлива

Глава БАПОР Филипп Лаззарини осудил использование энергоресурсов как инструмента войны

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Гуманитарная операция Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа будет прекращена из-за отсутствия топлива. Об этом заявил глава БАПОР Филипп Лаззарини.

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"Гуманитарная помощь в секторе Газа, от которой зависит жизнь более чем 2 млн человек, постепенно прекращается, поскольку с 7 октября в сектор Газа не поступает топливо, - приводятся его слова в заявлении, опубликованном на сайте агентства. - БАПОР забило тревогу по поводу ситуации с топливом три недели назад, предупреждая о быстром истощении его запасов и влиянии на спасательные операции".

Руководитель БАПОР отметил, что ранее агентство в тесном сотрудничестве с израильскими властями ввело жесткие ограничения на использование горючего и к настоящему момент имевшиеся запасы исчерпаны. В этом контексте Лаззарини осудил использование энергоресурсов как инструмента войны. "Я призываю все стороны немедленно предоставить топливо и прекратить использовать гуманитарную помощь для достижения политических или военных целей", - добавил он.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой Минздрав сектора Газа сообщал, что БАПОР и Всемирная организация здравоохранения больше не оказывают помощь населению в анклаве и покинули его.

В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с утверждением, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой. Ранее израильская армия сообщила, что, согласно ее оценке, отряды сторонников ХАМАС в северной части сектора Газа утратили признаки организованной структуры. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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