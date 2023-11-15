Bloomberg: власти США все больше разочаровываются действиями Израиля в Газе

Агентство со ссылкой на американских чиновников сообщило, что в Белом доме расстроены тем, что на фоне продолжающихся действий израильских военных в анклаве число жертв среди мирных жителей растет

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Соединенных Штатов "все больше разочаровывается" действиями Израиля в секторе Газа и увеличивает число контактов с коллегами из еврейского государства. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, в Белом доме расстроены тем, что на фоне продолжающихся действий израильских военных в анклаве число жертв среди мирных жителей растет. В попытках поменять ситуацию американские официальные лица увеличили число контактов с израильскими коллегами, сообщили собеседники агентства. Они также отметили, что "тяжелые разговоры" с Израилем пока приводят к тому, что еврейское государство игнорирует любые предупреждения. Это "усиливает раскол между близкими союзниками", пишет Bloomberg.

По словам чиновников, Вашингтон неоднократно призывал Израиль защищать гражданское население. Однако это не помешало еврейскому государству нанести удар по лагерю беженцев Джебалия. Когда американские власти спросили у Израиля о подробностях произошедшего, еврейское государство, как сообщили источники Bloomberg, дало "почти пренебрежительный ответ" о том, что "цель была достигнута". Агентство отмечает, что, по мнению Израиля, США "не понимают травмы", полученной еврейским народом в результате нападения радикального палестинского движения ХАМАС.

Bloomberg указывает, что участившиеся контакты американских и израильских чиновников свидетельствуют о трудностях в реализации той стратегии, которую Вашингтон избрал в отношении еврейского государства после обострения конфликта. Как пишет агентство, план США состоит в публичной поддержке Израиля и обсуждении всех проблем за кулисами. По словам собеседников агентства, увеличивающееся недовольство США действиями еврейского государства также связано с тем, что до сих пор израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху "игнорировал обеспокоенность" США судьбой американских заложников и других граждан Соединенных Штатов, которые не могут покинуть сектор Газа.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал уместной критику в адрес Израиля со стороны генсека ООН Антониу Гутерриша за действия израильской армии в секторе Газа. Он также отметил, что Соединенные Штаты следят за тем, какие шаги делает Израиль для пресечения насилия поселенцев в отношении мирных палестинцев.