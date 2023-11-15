Конгрессмен США назвал атаку ХАМАС "огромным провалом" разведки Израиля

По словам Майка Тернера, израильские военные допустили "просчеты в проведении операций", поскольку не ответили должным образом на нападение боевиков, но могли бы предотвратить "большие человеческие жертвы"

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Разведка Израиля пропустила "очевидные" признаки грядущей атаки палестинского радикального движения ХАМАС и тем самым провалила свою задачу. Такое мнение высказал председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер (республиканец от штата Огайо).

"Это был огромный провал разведки. Оглянемся назад: были не только легко обнаруживаемые признаки, но даже и очевидные. Это признаки, на основе которых можно было понять, что атака может произойти", - сказал он на организованном газетой Politico мероприятии по вопросам безопасности.

По словам Тернера, израильские военные допустили "просчеты в проведении операций", поскольку не ответили должным образом на нападение боевиков, но могли бы предотвратить "большие человеческие жертвы". Несмотря на то, что законодатель поддержал право Израиля отвечать на атаку, он отметил, что, по его мнению, "никто не уверен, что все идет в правильном направлении".

Глава комитета по разведке также сообщил, что Белый дом обменивается разведданными с Израилем, но "несколько медленно и сдержанно". "Мы столкнулись с похожей проблемой на Украине, но под давлением Конгресса они (администрация США - прим. ТАСС) изменили свою политику. Я думаю, что можно сделать больше применительно к этому конфликту [в сфере предоставления разведданных]", - подчеркнул он.

В октябре глава управления военной разведки Израиля Аарон Халива признал, что вторжение боевиков ХАМАС на израильскую территорию было провалом его ведомства. Халива заверил, что спецслужбы проводят расследование и сделают "соответствующие выводы".