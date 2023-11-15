15 ноября, 06:41
Палестино-израильский конфликт

Правящая партия ЮАР призвала власти страны закрыть посольство Израиля

Члены "Африканского национального конгресса" считают необходимым приостановить дипломатические отношения с еврейским государством в связи с его действиями в Газе

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) призвала власти страны закрыть израильское посольство в Претории и приостановить дипломатические отношения с еврейским государством в связи с его действиями в Газе. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

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"До тех пор, пока Израиль не будет соблюдать международное право и не присоединится к мирному процессу для завершения оккупации Палестины, мы не сможем поддерживать нормальные отношения с государством, [поддерживающим режим] апартеида", - указано в заявлении АНК. В нем также отмечается, что у ЮАР "нет выбора, кроме как призвать к закрытию посольства Израиля в Южно-Африканской Республике".

Как сообщили два неназванных представителя правящей партии, высокопоставленные члены АНК старались убедить администрацию президента ЮАР Сирила Рамапосы в ближайшее время разорвать отношения с еврейским государством.

10 ноября посол Израиля в ЮАР Элиав Белоцерковски был вызван в МИД Южно-Африканской Республики, где ему заявили о недопустимости сделанных им высказываний в связи с ситуацией в секторе Газа и внешней политике ЮАР.

Своих послов из Израиля на фоне эскалации отозвали несколько стран, в том числе ЮАР, Иордания, Колумбия, Турция и Чили. Боливия разорвала с еврейским государством дипотношения, а Белиз решил отозвать согласие на аккредитацию израильского посла и приостановить деятельность почетного консульства в Израиле. 

Теги:
ЮАРПалестино-израильский конфликтИзраиль
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