СМИ: первый бензовоз пересек КПП "Рафах" и въехал из Египта в сектор Газа

Это первая поставка топлива в Газу с 7 октября

КАИР, 15 ноября. /ТАСС/. Первая автоцистерна с топливом пересекла контроль-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа и въехала на территорию палестинского анклава. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, ожидается, что вслед за первым бензовозом в сектор будут направлены еще несколько автоцистерн. Это первая поставка топлива в Газу с 7 октября. Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что власти Израиля санкционировали ввоз на территорию сектора Газа ограниченного количества топлива, необходимого для разгрузки и распределения гуманитарной помощи.