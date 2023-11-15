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обновлено 15 ноября, 09:14
Палестино-израильский конфликт

СМИ: первый бензовоз пересек КПП "Рафах" и въехал из Египта в сектор Газа

Это первая поставка топлива в Газу с 7 октября

КАИР, 15 ноября. /ТАСС/. Первая автоцистерна с топливом пересекла контроль-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа и въехала на территорию палестинского анклава. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

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По его информации, ожидается, что вслед за первым бензовозом в сектор будут направлены еще несколько автоцистерн. Это первая поставка топлива в Газу с 7 октября. Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что власти Израиля санкционировали ввоз на территорию сектора Газа ограниченного количества топлива, необходимого для разгрузки и распределения гуманитарной помощи. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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