15 ноября, 10:54
Палестино-израильский конфликт

Замгенсека ООН заявил, что больница в секторе Газа "не место для сражений"

По словам Мартина Гриффитса, он "в ужасе от сообщений о военных атаках на больницу "Аш-Шифа"

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс ужаснулся сообщениям об ударах Израиля по больницам в секторе Газа и подчеркнул, что медицинские учреждения не должны подвергаться обстрелам.

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"Я в ужасе от сообщений о военных атаках на больницу "Аш-Шифа" в Газе. Защита новорожденных, больных, медицинского персонала и всех мирных жителей должна быть важнее других забот", - написал он на странице в соцсети X (ранее Twitter). Гриффитс также подчеркнул, что "больницы - не место для сражений".

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что потрясен сообщением об ударе Израиля по машинам скорой помощи в секторе Газа.

Израильские силы 3 ноября атаковали территорию, прилегающую к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа. Удары были нанесены по колонне машин скорой помощи, отправлявшейся с ранеными к пропускному пункту "Рафах" на границе с Египтом, а затем рядом с входом в больницу, где в этот момент также находилось несколько машин скорой помощи. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильГутерриш, Антониу
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